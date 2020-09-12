Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin'in yer aldığı kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşti.

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.