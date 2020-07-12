Malatya Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.

Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 21.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.