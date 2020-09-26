Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ersin, Utku, Montero, Erdoğan, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Gökhan, Güven, Aboubakar, Larin.