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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kafilesi, Kayseriye geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kafilesi, Kayseriye geldi

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:23 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:23
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        Beşiktaş kafilesi, Kayseriye geldi
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        Özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.

        Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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