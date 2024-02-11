Beşiktaş kafilesi, Kayseriye geldi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi
Özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.
Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.