Beşiktaş kafilesi, Kayseri'de

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yarın karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi. Havalimanında takım otobüsüne binen futbolcular, konaklayacağı otele geçti. Yarın oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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