Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yeni Adana Stadı'nda, saat 21.00'de Adana Demirspor ile hazır maçında karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi.

Beşiktaş kafilesini karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.