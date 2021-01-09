Beşiktaş kafilesi Hatay'da

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Hatay Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Beşiktaş Futbol Takımı, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otelde kampa girdi.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.