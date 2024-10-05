Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e ulaştı.
Giriş: 05.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:56
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Zorlu karşılaşma için İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ve saat 17:00'de Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Gaziantep'e gelen Beşiktaş kafilesi, VIP alandan takım otobüsü ile çıktı. Siyah-beyazlı kafile, konaklayacağı otele hareket etti.
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