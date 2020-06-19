Siyah-beyazlı kafile, yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na indi. Denizli İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında havaalanına taraftarlar alınmadı. Beşiktaş kafilesini, Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri karşıladı.

Havaalanında dernek üyeleri tarafından başkan Ahmet Nur Çebi'ye çiçek takdim edildi. Beşiktaş'ta futbolcuların, kulübün salgın tedbirleri kapsamında satışa çıkardığı maskelerden takarak tedbiri elden bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı. Siyah-beyazlılar geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki kalacakları otele geçti.