Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Süper Lig'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla mücadelenin oynanacağı Antalya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı´na saat 19.20´de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar takımlarına destekte bulunurken, Beşiktaş kafilesi kendilerini havalimanında bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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