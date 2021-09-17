Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş müsabakası, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.