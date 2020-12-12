Beşiktaş kafilesi, Alanya'da

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'nın Alanya İlçesi'ne ulaştı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Havalimanında bekleyen otobüse binen siyah-beyazlı kafile, konaklayacağı otele geçti.