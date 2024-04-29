Beşiktaş kadroda istikrarı sağlayamadı

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Beşiktaş'ta 3 oyuncu istikrarlı görüntüleriyle dikkat çekiyor. İdeal 11'ini bulamayan Beşiktaş'ta; Mert Günok, Gedson Fernandes ve Necip Uysal, istikrarlarıyla dikkat çekti.

Bu 3 oyuncu, bu sezon siyah beyazlı formayı en çok giyen isimler oldu.

Mert Günok, 39 maçta görev yaptı. Deneyimli eldiven, bu maçların tamamına 11'de çıktı.

Gedson Fernandes de 39 maçta süre aldı. Portekizli futbolcu, bu mücadelelerin 37'sine 11'de başladı; 2'sinde ise sonradan oyuna girdi. 25 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 2 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi. Necip Uysal ise 37 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, süre aldığı maçların 32'sine 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 1 gol pasına imza attı.