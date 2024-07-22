Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Oscar Cordoba’nın kızı Vanessa Corboba'yı transfer etti!
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2002-2006 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Oscar Cordoba’nın kızı Vanessa Cordoba’yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Crdoba’yı kadrosuna kattı. 2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba’nın kızı Vanessa Cordoba’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.