Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov'u kadrosuna kattı
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u transfer etti.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlılar, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov kadrosuna kattı. Elis Nemtsov’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.