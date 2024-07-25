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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov'u kadrosuna kattı

        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:02
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        Beşiktaş, kanadalı forveti duyurdu!
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        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlılar, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u renklerine bağladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov kadrosuna kattı. Elis Nemtsov’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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