Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'un uzun yıllar başantrenörlüğünü üstlenen Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına getirildiği belirtildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş'ta başantrenör Erdal Erdinç, görevinden istifa etmişti.