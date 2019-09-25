Siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, sponsorluk anla\u015fmas\u0131n\u0131n imzalar\u0131n\u0131 Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc Basketbol Direkt\u00f6r\u00fc Turhan Koray ile Bah\u00e7e\u015fehir Koleji Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00d6zlem Da\u011f \u0131n att\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Turhan Koray, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Erkekler Basketbol S\u00fcper Ligi nde m\u00fccadele edecek Bah\u00e7e\u015fehir Koleji nin bu sezon ma\u00e7lar\u0131n\u0131 BJK Akatlar Spor Kompleksi nde yapaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, Bu vesileyle iki kurum aras\u0131nda i\u015f birli\u011fi yapma f\u0131rsat\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ve Bah\u00e7e\u015fehir Koleji, kad\u0131n basketbol tak\u0131m\u0131m\u0131za sponsor oldu. Personelinin y\u00fczde 78 ini kad\u0131nlar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu Bah\u00e7e\u015fehir Koleji nin, kad\u0131n basketbol tak\u0131m\u0131m\u0131za sponsor olmas\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir mutluluk duydum. Y\u00f6netim kurulu \u00fcyemiz ve Bah\u00e7e\u015fehir Koleji \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Y\u00fccel e destekleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum. ifadelerini kulland\u0131. Bah\u00e7e\u015fehir Koleji Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00d6zlem Da\u011f ise her zaman sporun ve sporcunun destek\u00e7isi olduklar\u0131n\u0131 aktararak, \u0130cra kurulu ba\u015fkan\u0131m\u0131z H\u00fcseyin Y\u00fccel in Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi olmas\u0131 sebebiyle Be\u015fikta\u015f ile bir\u00e7ok i\u015f birli\u011fi ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Be\u015fikta\u015f Kad\u0131n Basketbol Tak\u0131m\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sponsorluk anla\u015fmas\u0131 bizim i\u00e7in ayr\u0131 bir \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Bu anla\u015fmayla kad\u0131n sporcular\u0131 destekliyor olaca\u011f\u0131z. Bu i\u015f birli\u011fi her iki kuruma da hay\u0131rl\u0131 olsun. de\u011ferlendirmesinde bulundu.