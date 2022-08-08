Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bu yana Kadın Basketbol Takımımızın formasını giyen İrem Naz Topuz’un sözleşmesi yenilenmiştir. 2022-23 sezonu sonuna kadar formamızı giyecek olan İrem Naz Topuz'a başarılar dileriz." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."