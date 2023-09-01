2023-2024 sezonu UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için geri sayım başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl Fenerbahçe ile gruplarda temsil edecek Beşiktaş'ın hangi grupta yer alacağı ve hangi takımlarla mücadele edeceği gündem olmuş durumda. İşte, söz konusu kura çekimine kısa bir süre kala son durum...