Beşiktaş kaçıncı torbada ve rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri bugün belli oluyor. Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i turnuvanın dışına iten ve 6 maçını da kazanarak harika bir performans gösteren Beşiktaş'ın hangi torbada olduğu ve muhtemel rakiplerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
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2023-2024 sezonu UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için geri sayım başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl Fenerbahçe ile gruplarda temsil edecek Beşiktaş'ın hangi grupta yer alacağı ve hangi takımlarla mücadele edeceği gündem olmuş durumda. İşte, söz konusu kura çekimine kısa bir süre kala son durum...
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BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA YER ALIYOR?
UEFA Konferans Ligi'nde torbalar, dün akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarından sonra belli oldu.
Dinamo Kiev karşısında bir kez daha sahadan galibiyetle ayrılan ve gruplara kalma başarısı gösteren temsilcimiz Beşiktaş, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
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UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI
1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,
4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani
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UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.
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