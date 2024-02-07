Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı

        Beşiktaş, Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş lisansını çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de ara transferde ilk imzayı Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'a attıran Beşiktaş, yeni stoperini duyurdu.

        İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar takıma katılan Joe Worrall için siyah-beyazlıların opsiyonu bulunuyor.

        Önceki gün transferi açıklayan Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde İngiliz stoper forma giyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Habertürk Anasayfa