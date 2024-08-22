Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı!
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.
Transfer görüşmeleri nedeniyle Lugano maçı kamp kadrosuna dahil edilmeyen Jackson Muleka resmen ayrıldı!
Beşiktaş, Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 80 maça çıkarken 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
ANGELO İÇİN YER AÇILDI!
Beşiktaş bu ayrılığın ardından yabancı kontenjanında açılacak yere Chelsea'den kiralık olarak Angelo'yu katmayı hedefliyor.