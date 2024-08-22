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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı!

        Beşiktaş, Jackson Muleka'nın sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.

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        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:58
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        Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
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        Transfer görüşmeleri nedeniyle Lugano maçı kamp kadrosuna dahil edilmeyen Jackson Muleka resmen ayrıldı!

        Beşiktaş, Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.

        Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

        24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 80 maça çıkarken 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        ANGELO İÇİN YER AÇILDI!

        Beşiktaş bu ayrılığın ardından yabancı kontenjanında açılacak yere Chelsea'den kiralık olarak Angelo'yu katmayı hedefliyor.

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