Beşiktaş istiyordu! Kararını verdi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral, kararını verdi. Cabral, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadarı uzattı. Cabral, "Burası benim evim ve kendimi en iyi hissettiğim yer burası. Sporting'de her zaman iyi bir yaklaşım görüyorum. Yurt dışı deneyimim oldu ama ben hep buraya dönmek istedim. Bu yüzden de çok mutluyum" ifadesini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."