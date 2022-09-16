Beşiktaş, İstanbulspor maçına hazır

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İlk olarak aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 20.00´de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.