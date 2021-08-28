Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadele öncesi ısınma hareketleri için sahaya 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ithafen yapılan tişörtlerle çıktı. Ayrıca ısınma esnasında taraftarlar da özellikle yeni transferler Teixeira ve Batshuayi lehinde tezahüratlar yaparak destek kendilerine destek verdi.

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