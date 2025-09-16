Beşiktaş'ın zorlu deplasman virajı!

Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir'i 2-1 yenen ve ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ı ligde zorlu bir maraton bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de önümüzdeki ilk 4 maçında zorlu 3 deplasman maçına çıkacak.

Cuma günü ligin flaş takımlarından Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar, sonrasında ise erteleme maçında Kayserispor'un konuğu olacak.

İki yıpratıcı deplasman maçından sonra evinde Kocaelispor'u ağırlayacak olan Kartal, 4 Ekim'de ise şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.