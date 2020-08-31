Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den 1 yıllık kiraladığı Francisco Montero İstanbul'a geldi. Akşam uçağıyla İspanya'dan Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki savunmacı yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda ise kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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