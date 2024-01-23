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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Svensson ilk kez 11'de - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Svensson ilk kez 11'de

        Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:28 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:28
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        Svensson ilk kez 11'de
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        Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.

        Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

        Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.

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