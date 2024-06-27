Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva: Her pozisyonda oynarım - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva: Her pozisyonda oynarım

        Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, siyah-beyazlılara şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ve takımın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her pozisyonda oynarım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlıların YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Silva, "Bu stadyumda oynayacağım, tüm taraftarları bir arada göreceğim için çok heyecanlıyım. Burada zaten bir kez oynadım ve atmosfer inanılmazdı. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen futbolcu kimdi?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi:

        "Bu gerçekten çok iyi, güzel bir soru. Bu benim bile cevaplayamayacağım bir soru çünkü kariyerim boyunca birçok farklı isimle maça çıktım ve hepsi bana o kadar çok şey kattı ki, aslında bir isim belirtmem adil olmaz. Ben onları biliyorum ve işlerin böyle kalması daha iyi."

        REKLAM

        "HER POZİSYONDA RAHATLIKLA OYNAYABİLİYORUM"

        Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında rahatlıkla oynayabildiğini söyleyen Silva, "Normalde forvet arkasında oynuyorum. O pozisyonda oynamayı seviyorum ama kariyerimde kanatlarda da birçok maça çıktım, bu yüzden her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum" diye konuştu.

        Rafa Silva, örnek aldığı Portekizli oyuncunun ise Luis Figo olduğunu dile getirdi.

        "ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

        Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak istediğini vurgulayan Portekizli futbolcu, "Beşiktaş'la ilgili hedeflerimi söylemek kolay çünkü şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takımımızın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. İşte bu yüzden burada ve Beşiktaş'ta olmak istedim" ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'a karşı daha önce forma giymesinin transferinde etkili olduğunun altını çizen Silva, "Benim için buna karar vermek çok kolaydı çünkü teklifi yaptıklarında burayı zaten tecrübe etmiştim. Beşiktaş'a karşı oynadım. Atmosfer, taraftar bambaşkaydı. Resmen futbol için deli oluyorlar, futbolu çok iyi biliyorlar. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu" dedi.

        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Haberi Görüntüle

        "SAHADA HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

        Beşiktaş için sahada her şeyini vererek oynayacağını belirten Rafa Silva, "Kendi adıma her zaman söz verdiğim şey sıkı çalışmak ve oynadığımız her maçta sahada her şeyimi vermek. Ben bunun sözünü verebilirim. Sıkı çalışmak ve kulüp için her şeyimi vermek" şeklinde konuştu.

        Silva, "Kariyerinde hangi maçı tekrardan oynamak isterdin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

        "31 yaşındayım ve geri dönsem yine aynı şeyleri yaparım. Kariyerimi aynı şekilde yaşardım ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Burada olacağım ve buraya taşındığım için pişman olmayacağımı biliyorum. Eminim ki gelecek yıllarda da şu anda söylediklerimin aynısını söyleyeceğim."

        Siyah-beyazlı takımda 27 numaralı formayı tercih edeceğini de ifade eden Portekizli oyuncu, "Benim forma numaram, aslında ailem ve sahip olduğum her şeyle ilgili. Ailemi temsil ediyor. 27 daha önce kullandığım ve tekrar kullanmak istediğim numara çünkü bu kardeşimin doğum günü. Bu nedenle 27 numarayı tercih ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Habertürk Anasayfa