J.MULEKA'NIN KARİYERİ



Ecofoot Katumbi'de altyapı kariyerine başladı.



2017'de TP Mazembe'de profesyonel maçlarına çıktı. 2020'de R. Standard de Liège'ye geçti. Buradan Kasımpaşa'ya kiralandı. Aynı zamanda Kongo DC'de de oynamaktadır.



Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile ligde çıktığı 14 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaptı.