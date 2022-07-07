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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

Beşiktaş'ta transferde büyük bir atağa kalktı. Son olarak ülkemizde forma giydiği Kasımpaşa'da etkileyici bir performans gösteren Jackson Muleka, siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

07.07.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş'ın resmi görüşmelere başladığını açıkladığı yıldız oyuncu Jackson Muleka, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte Jackson Muleka ile ilgili bilgiler...

     

  • J.MULEKA KİMDİR?

    Jackson Muleka Kyanvubu (d. 4 Ekim 1999), Demokratik Kongolu futbolcudur. Standard Liège'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.

     

     

  • J.MULEKA'NIN KARİYERİ

    Ecofoot Katumbi'de altyapı kariyerine başladı.

    2017'de TP Mazembe'de profesyonel maçlarına çıktı. 2020'de R. Standard de Liège'ye geçti. Buradan Kasımpaşa'ya kiralandı. Aynı zamanda Kongo DC'de de oynamaktadır.

    Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile ligde çıktığı 14 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaptı.

  • BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

    "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu’nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi."

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