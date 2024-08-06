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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu ilk idmanına çıktı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu ilk idmanına çıktı

        Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı tarihi bir skorla geçerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor'dan kadroya katılan Emirhan Topçu takımla birlikte ilk idmanına çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:33
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        Emirhan Topçu ilk antrenmanına çıktı!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Siyah-beyazlılarda yeni transfer Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

        Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda yeni transfer Emirhan Topçu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’de Samsunspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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