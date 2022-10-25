BEŞİKTAŞ'TA YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Valerien Ismael'in istifa etmemesi durumunda ödenecek olan tazminat 300-325 bin Euro civarında hesaplanmıştı. Ismael'in istifasından sonra araştırılan konu ise siyah-beyazlı takımın başına kimin geleceği oldu. Henüz başa gelecek olan isim belli olmasa da tahminler ortaya çıktı.