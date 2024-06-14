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        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst Ümraniye'de!

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi. Hollandalı teknik adam, burada görevli personellerle tanışırken, antrenman sahalarını ve tesisin yaşam alanını inceledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 18:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:11
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          Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli personellerle tanıştı ve antrenman sahalarıyla tesislerin yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

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          Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ziyareti sırasında Giovanni van Bronckhorst’a eşlik etti.

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