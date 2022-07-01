Beşiktaş, 2022-23 sezonu formalarının lansmanı; İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Sayman Üye, Mali İşler Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Sümer, Teknik Direktör Valerien Ismael ve futbolcular ile forma göğüs sponsorunun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır’ın katılımlarıyla TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Lansmanda, Ismal ile futbolcular; Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, 2022-23 sezonu formalarının basın mensuplarına tanıttılar.

İkinci Başkan Engin Baltacı, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Umarım formalarımızı beğenmişsinizdir. Formalarımız gerçekten güzel. Bu anlamda bütün Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Özellikle üçüncü formamız dışarıda da her zaman herhangi bir etkinlikte de giyilebilecek bir forma. Bir diğer çubuklu formamız özlenen ve çıkarılması için yönetimimize talepte bulunulan bir formaydı. O yüzden o formanın da çok rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bu anlamda başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi işleri nedeniyle bu lansmana katılamadı. Bütün sponsorlarımıza Beşiktaş’a katkı verdiği için çok teşekkür ediyoruz.”

Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Mutluşan Ferah da lansmanda şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki yıl 120. yılımızı kutlayacağız. Şimdiden çok heyecanlıyız. Bu sene Türk futbol tarihinin en büyük sözleşmesini gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Güzel bir sene güzel bir sezon olmasını diliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.”

Sponsor firma Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, Beşiktaş'ın iki yıl boyunca göğsünde yer alacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Beşiktaş ile iş birliğimizin yeni sezonda ligimize heyecan katacağını düşünüyoruz. Formalarımızla Ağustos ayında futbolseverlerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Türk sporuna desteklerimizi sürdüreceğiz. Türkiye’de sektörümüzde güvenle büyürken, kripto piyasasının potansiyeline olan inancımızı ve ülkemize duyduğumuz güveni gösteren birçok adım atıyoruz. Bu çerçevede önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle de Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.