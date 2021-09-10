Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

LARIN VE ATİBA DA YOK

Beşiktaş'ta Kanada Milli Takımı'ndan geç dönen Cyle Larin ve Atiba'nın yanı sıra kart cezalısı Salih Uçan ve sakatlığı bulunan Umut Meraş kadroda yer almadı.