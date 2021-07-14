Beşiktaş'ın yeni formaları tanıtıldı

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları da görücüye çıkardı. Adidas'la beş yıllık anlaşma yenileyen siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı törende yeni sezonda giyilecek üç forma tanıtıldı.
Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda "Sen Köyiçi, sen Abbasağa, sen Şairler’sin. Siyahınla beyazınla Beşiktaş sensin. Şampiyonluğa giden yolda iç saha, deplasman ve üçüncü formalarımızın sponsoru olan adidas’la birlikte koşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Adidas ile olan sözleşmeyi 5 yıl daha uzattıklarını belirten Başkan Çebi, "Biz şampiyonluğu evimizde, Boğaz´da kutluyoruz. Formalarımızı da burada tanıtalım dedik. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda oldular. 5 yıl daha sözleşmemizi yeniledik. İnşallah şampiyonluklarla dolu 5 yıl olur. Taraftarımızın mutlu olduğu bir 5 yıl olur. Taraftarsız bir sezon geçirdik. İnşallah bu sezon böyle olmayacak. Şimdi taraftarımıza `Şampiyon sensin´ diye sesleniyoruz. Formalar, taraftarımızın tadını çıkarabileceği formalar. Sponsorluklar çok önemli. Aile olduğunuz takdirde başarı geliyor. Futbolcularla, taraftarla beraber olmak, aile olmaktır. Sponsorlarla da aile olmak önemli. Adidas´a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Beşiktaş taraftarının da formaları alıp, kulübe katkı vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
ENİS ULUSOY: İSTANBUL BOĞAZI´NIN TEK EFENDİSİ VAR, O DA BEŞİKTAŞ
Formalar hakkında bilgi veren siyah-beyazlı yönetici Enis Ulusoy ise "İstanbul Boğazı'nın tek efendisi var, o da Beşiktaş. Geçen sezon 3 kupayı getirdik. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Ligi şampiyonluğu. Umarım seneye de yeni kupalarımızı Boğaz´da, evimizde stadımıza getireceğiz. Bir formamızda İstanbul Boğazı'ndan ilham alındı. Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak formalarımız var" diye konuştu.
HAKAN ATALAY: FORMA ANLAŞMAMIZI 5 YILLIK UZATMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme yeniledikleri için duydukları memnuniyeti dile getiren Adidas Genel Müdürü Hakan Atalay ise "Türk futbolunu güçlendirmek için futbolun en değerli markası Beşiktaş'la uzun yıllardır iş birliğimiz var. Forma anlaşmamızı 5 yıllık uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen sene Beşiktaş 3 önemli kupayı müzesine getirdi. Beşiktaşlı futbolcuları konforla bir araya getirdik. Formanın futbolcu-taraftar arasındaki bağı güçlendirmesini istiyoruz" dedi.
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