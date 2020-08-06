Beşiktaş'ın 12 Haziran'da başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyasının canlı yayın programı belli oldu. Alışılmış bir program yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, BKM ekibiyle ortak bir organizasyona imza atacak. Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yapacağı gecede Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları da sahne alacak. Organizasyon Kanal D'den canlı yayınlanacak. Beşiktaşlı birçok sanatçının yer alacağı programda siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, eski futbolcular, Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı, Erkek ve Kadın Basketbol Takımı, Hentbol Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı katılacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."