Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park'taki lig müsabakalarında gol serisini ise 29 maça çıkardı.

Son olarak 2017-2018 sezonunda evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından iç sahada çıktığı 29 Süper Lig mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki resmi maçlardaki gol atma serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki 11 maçta gol sevinci yaşadı.