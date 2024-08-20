Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Giriş: 20.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:29
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Daniel Amartey ve Alex-Oxlade Chamberlain'in alınmadığı kadroda şu isimler bulunuyor:
Ersin, Mert. Svensson, Paulista, Onur, Tayyip, Colley, Necip, Bahtiyar, Masuaku, Emirhan. Rashica, Salih, Demir Ege, Muci, Musrati, Onana, Ndour, Can, Gedson, Rafa Silva. Semih, Immobile, Muleka, Aboubakar
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