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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

        Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunu UEFA'ya bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:29
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        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
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        Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Daniel Amartey ve Alex-Oxlade Chamberlain'in alınmadığı kadroda şu isimler bulunuyor:

        Ersin, Mert. Svensson, Paulista, Onur, Tayyip, Colley, Necip, Bahtiyar, Masuaku, Emirhan. Rashica, Salih, Demir Ege, Muci, Musrati, Onana, Ndour, Can, Gedson, Rafa Silva. Semih, Immobile, Muleka, Aboubakar

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