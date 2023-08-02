Beşiktaş'ın transferde Ghezzal planı!

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Beşiktaş, sezonu UEFA Konferans Ligi öne elemesindeki Tiran maçıyla açarken Rachid Ghezzal yine takımdan ayrı kaldı. Yarınki rövanş mücadelesinde de forma giyemeyecek olan Cezayirli yıldız, geçen sezondan bu yana sakatlıklardan çekmeye devam etti.

Geride kalan sezonun 2. haftasındaki Alanyaspor deplasmanında sakatlanan Ghezzal, sonrasında bir türlü toparlanamadı. Yıldız futbolcu, ligde 24 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırırken iyileşse de yaşanan bu uzun süreçten ötürü fiziği de sezon öncesi yapılan yüklemelere olumsuz yanıt veriyor. REKLAM

Beşiktaşlı kurmaylar, takımın en önemli yıldızlarından olan Ghezzal'in durumunu endişeyle takip ederken transferde de hamlelerini bu durumu göz önünde bulundurarak yapacak. Siyah-beyazlılar, bu nedenle çok yönlü isimlerle temaslarını sürdürürken sağ kanadı da Ghezzal'in sakatlığını yine uzamasına karşı güvenceye alacak.

11 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ Geçen sezona çok iyi başlayan Ghezzal, Kayserispor maçında galibiyeti getirirken Alanyaspor maçında da ilk yarıda 1 gol 1 asiste imza atmıştı. Ancak ilk yarının sonlarına doğru sakatlanan Ghezzal sonrasında ise sakatlığının kurbanı oldu. Yıldız isim 24 maçı kaçırırken sakatlıktan döndükten sonra görev alsa da yeniden sakatlandı. Ghezzal bu sezon da şimdiden 2 resmi maçta forma giyemedi.

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