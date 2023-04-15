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Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu: 5 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 5 eksik var

Giriş: 15.04.2023 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu: 5 eksik!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı. Siyah beyazlı ekipte 4 Şubat'tan bu yana herhangi bir resmi maçta forma giymeyen Kevin N'Koudou, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosuna alındı.

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu;

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl

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