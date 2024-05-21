Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i netleşiyor
Beşiktaş, kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile sezonu bitirmek istiyor. Siyah beyazlıların Trabzonspor karşısında sahaya çıkacağı 11 netleşmeye başladı.
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
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Trendyol Süper Lig'de zirvenin 43 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar, taraftarına kupa şampiyonluğu yaşatmak istiyor. Teknik direktör Serdar Topraktepe, kafasındaki 11'i şekillendiriyor.
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Siyah beyazlıların kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson solunda Masuaku forma giyecek.
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Stoper ikilisinde Necip Uysal ve Omar Colley’nin oynaması bekleniyor. Savunmanın önünde Al Musrati görev yapacak. Libyalı oyuncunun önünde Salih Uçan ve Gedson Fernandes şans bulacak.
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Hücumun sağında Milot Rashica solunda Ernest Muçi görev yapacak. Santrfor mevkisinde ise Semih Kılıçsoy olacak.