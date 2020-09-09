Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.
Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN 'EN'LERİ
Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
Sezon
O
G
B
M
A
Y
P
62
2042
1106
558
378
3335
1738
3433
En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017
Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.
En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980
En iyi sezonu: 1991-1992
O
G
B
M
A
Y
P
30
23
7
0
58
20
76
En kötü sezonu: 1975-1976
O
G
B
M
A
Y
P
30
5
17
8
25
32
27
En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)
En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)
En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi),2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)
En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)
En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol),1966-1967 (32 maçta 15 gol)
En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)
En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990),8-2 Altay (1994-1995),7-3 Göztepe (2002-2003)
En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)
En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)
En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)
En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)
LİG PERFORMANSI
Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 62 sezondaki performansı şöyle:
Sezon
Derecesi
O
G
B
M
A
Y
P
1959
-
14
8
2
4
22
17
18
1959-60
Şampiyon
38
29
7
2
68
15
65
1960-61
3.
38
22
11
5
61
26
55
1961-62
3.
38
16
16
6
48
24
48
1962-63
2.
42
29
10
3
92
27
68
1963-64
2.
34
22
8
4
57
19
52
1964-65
2.
30
16
9
5
46
17
41
1965-66
Şampiyon
30
20
8
2
52
16
48
1966-67
Şampiyon
32
16
13
3
44
15
45
1967-68
2.
32
15
12
5
42
24
42
1968-69
3.
30
14
10
6
30
20
38
1969-70
9.
30
10
10
10
26
26
30
1970-71
6.
30
10
13
7
31
20
33
1971-72
4.
30
12
10
8
28
23
34
1972-73
6.
30
9
13
8
14
18
31
1973-74
2.
30
13
14
3
34
19
40
1974-75
5.
30
11
11
8
29
24
33
1975-76
11.
30
5
17
8
25
32
27
1976-77
4.
30
13
7
10
35
24
33
1977-78
5.
30
12
8
10
33
29
32
1978-79
9.
30
10
9
11
33
32
29
1979-80
11.
30
8
13
9
25
27
29
1980-81
5.
30
12
7
11
27
33
31
1981-82
Şampiyon
32
14
16
2
38
17
44
1982-83
5.
34
16
7
11
49
30
39
1983-84
4.
34
17
10
7
40
21
44
1984-85
2.
34
19
12
3
49
19
50
1985-86
Şampiyon
36
22
12
2
65
21
56
1986-87
2.
36
23
7
6
67
26
53
1987-88
2.
38
22
12
4
68
29
78
1988-89
2.
36
25
8
3
81
21
83
1989-90
Şampiyon
34
23
6
5
77
20
75
1990-91
Şampiyon
30
20
9
1
63
24
69
1991-92
Şampiyon
30
23
7
0
58
20
76
1992-93
2.
30
19
9
2
68
23
66
1993-94
4.
30
16
6
8
58
30
54
1994-95
Şampiyon
34
24
7
3
80
26
79
1995-96
3.
34
22
3
9
74
46
69
1996-97
2.
34
22
8
4
88
26
74
1997-98
6.
34
13
9
12
56
40
48
1998-99
2.
34
23
8
3
58
27
77
1999-00
2.
34
23
6
5
74
27
75
2000-01
4.
34
19
7
8
68
48
64
2001-02
3.
34
18
8
8
69
39
62
2002-03
Şampiyon
34
26
7
1
63
21
85
2003-04
3.
34
18
8
8
65
45
62
2004-05
4.
34
20
9
5
70
39
69
2005-06
3.
34
15
9
10
52
39
54
2006-07
2.
34
18
7
9
43
32
61
2007-08
3.
34
23
4
7
58
32
73
2008-09
Şampiyon
34
21
8
5
60
30
71
2009-10
4.
34
18
10
6
47
25
64
2010-11
5.
34
15
9
10
53
36
54
2011-12
4.
40
16
12
12
55
47
60
2012-13
3.
34
16
10
8
63
49
58
2013-14
3.
34
17
11
6
53
33
62
2014-15
3.
34
21
6
7
55
32
69
2015-16
Şampiyon
34
25
4
5
75
35
79
2016-17
Şampiyon
34
23
8
3
73
30
77
2017-18
4.
34
21
8
5
69
30
71
|2018-19
|3.
|34
|19
|8
|7
|72
|46
|65
|2019-20
|3.
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|62
Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.
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