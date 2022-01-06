"Final gibi bir final oldu. Son ana kadar her şey yaşandı. Heyecan üst seviyedeydi. Bir kazanan olacaktı, Antalya´da biz de çok istiyorduk. Bize, kulübümüze nasip oldu. Bütün ekip, camia çok mutluyuz. Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici bir durum ve çok keyifliydi."