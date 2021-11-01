UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00´te Sporting ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadı´nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu´ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev´in yardımcılıklarını Igor Demeshko ile Maksim Gavrilin yapacak. Kirill Levnikov dördüncü hakem olacak.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Sporting mücadelesi kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

"Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira."

Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou'ya ek olarak Domagoj Vida da kadroda yer almadı.