Beşiktaş'ın Sivas kamp kadrosu açıklandı! İki sakatlık...

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada Yukatel Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut,

EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de yarınki maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

EMS Yapı Sivasspor maçı kamp kadromuz. 🦅#SİVvBJK



ℹ Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile

Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut,

EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler. pic.twitter.com/Bc0BGG7lin — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 27, 2024