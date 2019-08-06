Beşiktaş'ta sakat sayısı 9'a çıktı!

Siyah Beyazlı ekibe bir kötü haber de Loris Karius'dan geldi. İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncunun tedavisine başlandığını duyuran Beşiktaş'ın kadrosunda Karius'la birlikte tam tamına 9 futbolcu sakat durumda!

Beşiktaş'ın Loris Karius'un sakatlığı hakkında internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Beşiktaş'ta halihazırda sakatlığı bulunan isimler; Burak Yılmaz, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Adem Ljalic ve son olarak Loris Karius.