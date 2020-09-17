UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlılar 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç üzerinden gerçekleşecek turun karşılaşması 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.