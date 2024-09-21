Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Samsunspor
        SAMS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Net Global Sivasspor
        SVS
        7
        Antalyaspor
        ANT
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Trabzonspor
        TS
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor

        Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde 22 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

        Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

        Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Sinaloa karteli çatışmaları sürüyor!
        Sinaloa karteli çatışmaları sürüyor!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa