Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor
Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde 22 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.