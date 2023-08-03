Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş'ın rakibi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk olacak ve bir üst tura yükselen taraf olmak için mücadele edecek. İşte, Beşiktaş'ın tur atlaması halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibine dair ayrıntılar...