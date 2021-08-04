Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcunun özel izin doğrultusunda 8-17 Ağustos'ta NBA Yaz Ligi'nde boy göstereceği belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dedric Lawson'ın da NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics forması giyeceği aktarıldı.